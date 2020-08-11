مرطب جيد.. خمس طرق لإخفاء الهالات السوداء بالمكياج

قد يبدو تغطية الهالات السوداء بالمكياج أمرًا سهلًا ، ولكنه قد يكون من أصعب الأمور التي يجب القيام بها.
إذا كنت ترغب في إخفاء تلك الانتفاخات المزعجة تحت العين وتريد معرفة الطريقة الصحيحة للقيام بذلك ، . اتبع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة لإخفاء الهالات السوداء مثل المحترفين:
أول الأشياء أولًا ، جهز بشرتك بمرطب جيد. إذا كان لديك بشرة جافة حول عينيك ، فيمكن أن يتجمع المنتج بسهولة ، والذي يمكن أن يكون باعثًا زائفًا.
أول الأشياء أولًا ، جهز بشرتك بمرطب جيد. إذا كان لديك بشرة جافة حول عينيك ، فيمكن أن يتجمع المنتج بسهولة ، والذي يمكن أن يكون باعثًا زائفًا.
- ترطيب البشرة حول العينين مما يساعد على تهيئة المنطقة.
- ثاني أهم خطوة للتعامل مع الهالات السوداء هي تصحيح الألوان.
مصحح ملون يساعد على إخفاء التصبغ.
يعمل خافي العيوب البرتقالي اللون بشكل جيد مع ألوان البشرة الهندية.
- بمجرد الانتهاء من تصحيح الألوان ، يمكنك إخفاء الهالات السوداء.
استخدم لونًا يتناسب مع لون بشرتك. تجنب استخدام الألوان الفاتحة لأنها قد تجعل عينيك تبدوان رمادتين.
- مجرد وضع الكونسيلر على الهالات السوداء يبدو وجهك مكياجًا للغاية.
بدلًا من تغطية منطقة العين فقط ، ضعي الكونسيلر على شكل مثلث داخلي ، فهذا سيساعد على تفتيح المنطقة.
- أخيرًا ، ضعيه ببودرة سائبة. سيساعد ذلك على امتصاص الزيت الزائد وجعل مكياجك يدوم لفترة أطول.