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مرأة

مرطب جيد.. خمس طرق لإخفاء الهالات السوداء بالمكياج

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قد يبدو تغطية الهالات السوداء بالمكياج أمرًا سهلًا ، ولكنه قد يكون من أصعب الأمور التي يجب القيام بها. 

إذا كنت ترغب في إخفاء تلك الانتفاخات المزعجة تحت العين وتريد معرفة الطريقة الصحيحة للقيام بذلك ، . اتبع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة لإخفاء الهالات السوداء مثل المحترفين:
أول الأشياء أولًا ، جهز بشرتك بمرطب جيد. إذا كان لديك بشرة جافة حول عينيك ، فيمكن أن يتجمع المنتج بسهولة ، والذي يمكن أن يكون باعثًا زائفًا.

- ترطيب البشرة حول العينين مما يساعد على تهيئة المنطقة.

- ثاني أهم خطوة للتعامل مع الهالات السوداء هي تصحيح الألوان. 
مصحح ملون يساعد على إخفاء التصبغ. 
يعمل خافي العيوب البرتقالي اللون بشكل جيد مع ألوان البشرة الهندية.

- بمجرد الانتهاء من تصحيح الألوان ، يمكنك إخفاء الهالات السوداء. 

استخدم لونًا يتناسب مع لون بشرتك. تجنب استخدام الألوان الفاتحة لأنها قد تجعل عينيك تبدوان رمادتين.

- مجرد وضع الكونسيلر على الهالات السوداء يبدو وجهك مكياجًا للغاية. 

بدلًا من تغطية منطقة العين فقط ، ضعي الكونسيلر على شكل مثلث داخلي ، فهذا سيساعد على تفتيح المنطقة.

- أخيرًا ، ضعيه ببودرة سائبة. سيساعد ذلك على امتصاص الزيت الزائد وجعل مكياجك يدوم لفترة أطول.
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