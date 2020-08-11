مرطب جيد.. خمس طرق لإخفاء الهالات السوداء بالمكياج

إذا كنت ترغب في إخفاء تلك الانتفاخات المزعجة تحت العين وتريد معرفة الطريقة الصحيحة للقيام بذلك ، . اتبع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة لإخفاء ا

أول الأشياء أولًا ، جهز بشرتك بمرطب جيد. إذا كان لديك بشرة جافة حول عينيك ، فيمكن أن يتجمع المنتج بسهولة ، والذي يمكن أن يكون باعثًا زائفًا.

- ترطيب البشرة حول العينين مما يساعد على تهيئة المنطقة.





- ثاني أهم خطوة للتعامل مع الهالات السوداء هي تصحيح الألوان.

مصحح ملون يساعد على إخفاء التصبغ.

يعمل خافي العيوب البرتقالي اللون بشكل جيد مع ألوان البشرة الهندية.





- بمجرد الانتهاء من تصحيح الألوان ، يمكنك إخفاء الهالات السوداء.





استخدم لونًا يتناسب مع لون بشرتك. تجنب استخدام الألوان الفاتحة لأنها قد تجعل عينيك تبدوان رمادتين.





- مجرد وضع الكونسيلر على الهالات السوداء يبدو وجهك مكياجًا للغاية.





بدلًا من تغطية منطقة العين فقط ، ضعي الكونسيلر على شكل مثلث داخلي ، فهذا سيساعد على تفتيح المنطقة.





- أخيرًا ، ضعيه ببودرة سائبة. سيساعد ذلك على امتصاص الزيت الزائد وجعل مكياجك يدوم لفترة أطول.