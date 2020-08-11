AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
تفقد  اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  اليوم الثلاثاء  عداد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة مرسى مطروح في اليوم الأول لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ والتي تستمر حتى الأربعاء.

حيث تابع   انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان  من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين  أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن  للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. 

وشملت جولة المحافظ تفقد لجنة مدرسة ابوبكر الصديق ولجنة مدرسة السادات  بالكيلو ٧ ولجنة مدرسة زاهر جلال . 

وناشد المحافظ  المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا على تواجد مراقب صحى بكل لجنة انتخابية للتعامل مع اى حالة طارئة .


كما  قدم المحافظ  خلال جولته الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لجهودهم  المبذوله في تسهيل العملية الانتخابية وتأمين الانتخابات وظهورها بشكل حضاري ومشرف
 رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووجيه عبد الرازق رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح .

جدير بالذكر انه  انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ  اليوم بمحافظة مطروح  بعدد 138 مركز انتخابي و142 لجنة فرعية وأجمالي عدد الناخبين 299,581 الف  ناخب علي مستوى المحافظة.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية
محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية
محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية
محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية
محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية

شاهد.. تطهير وتعقيم لجان انتخابات الشيوخ بمرسى مطروح

سكرتير عام مطروح يتابع استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين ..صور

المحافظات جاهزة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ.. محافظ البحيرة: نراهن على وعي المواطنين لإنجاح العرس الديمقراطي.. والبحر الأحمر تستعد بـ 106 مراكز انتخابية و109 لجان

انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور

محافظ المنوفية: تأخر 10 لجان في انتخابات الشيوخ.. ولم نرصد مخالفة واحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن لقاح كورونا الروسي

فشل صفقة انتقال ديبالا إلى ريال مدريد

وفاة "رامبو" العراق بـ فيروس كورونا

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرصعة بـ3600 ماسة وسعر 1.5 مليون دولار.. إسرائيلى يصنع أغلى كمامة في العالم.. شاهد

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

لقطات ترصد الآثار المروعة لـ فوران بركان سينابونج في إندونيسيا