محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية

اليوم الثلاثاء عداد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة مرسى مطروح في اليوم الأول لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ والتي تستمر حتى الأربعاء.

حيث تابع انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجنة مدرسة ابوبكر الصديق ولجنة مدرسة السادات بالكيلو ٧ ولجنة مدرسة زاهر جلال .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا على تواجد مراقب صحى بكل لجنة انتخابية للتعامل مع اى حالة طارئة .

كما قدم المحافظ خلال جولته الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لجهودهم المبذوله في تسهيل العملية الانتخابية وتأمين الانتخابات وظهورها بشكل حضاري ومشرف

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ووجيه عبد الرازق رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح .

جدير بالذكر انه انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ اليوم بمحافظة مطروح بعدد 138 مركز انتخابي و142 لجنة فرعية وأجمالي عدد الناخبين 299,581 الف ناخب علي مستوى المحافظة.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.