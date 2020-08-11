سوهاج يجرى المسحة الأولى استعدادا للمظاليم.. صور

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كرونا استعداد ا لعودة الدورى .





وقد خضع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى لفريق سوهاج، لإجراء للكشف عن فيروس كرونا ، ولضمان سلامة الجميع .





وأكد مسئولو نادي سوهاج بأن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية عقب إعلان نتيجة المسحات .









وقد تلقى مسئولو مجلس ادارة نادى سوهاج ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا .



