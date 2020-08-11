سوهاج يجرى المسحة الأولى استعدادا للمظاليم.. صور

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كرونا استعداد العودة الدورى .
وقد خضع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى لفريق سوهاج، لإجراء للكشف عن فيروس كرونا ، ولضمان سلامة الجميع .
وأكد مسئولو نادي سوهاج بأن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية عقب إعلان نتيجة المسحات .
وقد تلقى مسئولو مجلس ادارة نادى سوهاج ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا .
وأكد مسئولو مجلس ادارة نادي سوهاج ، أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع مسئولي اتحاد الكرة، فإن اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى خضعوا لإجراء المسحة الطبية اليوم ،قبل عودة التدريبات الجماعية