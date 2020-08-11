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رياضة

سوهاج يجرى المسحة الأولى استعدادا للمظاليم.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:29 م
المسحة الخاصة بفيروس
المسحة الخاصة بفيروس كورونا
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رباب الهوارى
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،المسحات الخاصة  باكتشاف فيروس كرونا استعداد العودة الدورى .

وقد خضع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى لفريق سوهاج، لإجراء للكشف عن فيروس كرونا ، ولضمان سلامة الجميع .

وأكد مسئولو نادي سوهاج بأن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية عقب إعلان نتيجة المسحات .


وقد تلقى مسئولو مجلس ادارة نادى سوهاج  ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا .

‏‎وأكد مسئولو مجلس ادارة نادي سوهاج  ، أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع مسئولي اتحاد الكرة، فإن اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى خضعوا  لإجراء المسحة الطبية اليوم ،قبل عودة التدريبات الجماعية 
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