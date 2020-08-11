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رياضة

مروان محسن يحتفل بعيد زواجه الأول.. ملأت حياتي بالسعادة والحب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:03 م
مروان محسن وزوجته
مروان محسن وزوجته
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محمد بدران

نشر مروان محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق مروان محسن على الصورة قائلًا "أنا أسعد رجل على قيد الحياة بجانبي كل يوم خلال العام الماضي. لقد ملأت حياتي بالسعادة والحب حبيبتي ، للاحتفال بهذا اليوم إلى الأبد. ♥ ️"و

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.و

وحقق الأهلى فوزا مهما بهدفين نظيفين على انبى فى أولى مباريات الفريق بعد استئناف بطولة الدورى بعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا .


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