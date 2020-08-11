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أخبار العالم

وشهد شاهد من أهلها.. أمين حزب الله السابق: حسن نصر الله وجماعته مسئولون عن انفجار بيروت | فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
فتح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، صبحي الطفيلي، النار على الحزب وأمينه الحالي حسن نصر الله، محملًا إياه مسئولية انفجار مرفأ لبنان، مطالبا بمحاكمته وجماعته.

وقال "الطفيلي"، إن أمين عام حزب الله فى لبنان فوق رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، "إذًا هو الأساس، وهو من يجب محاكمته كلبناني، ومن ورائه المرشد الإيراني علي خامنئي".

وأكد أن المسئول عن الدمار والخراب هو الحاكم الحقيقي للبنان، حسن نصر الله ومن خلفه حزب الله، وأن ما يشهده لبنان من اشتباكات وقتل لا يتحمل مسؤوليته الأمن المحلي، الذي "لا يجرؤ على التحرك من دون أوامر من سلاح إيران في لبنان".

وأضاف أن حزب الله ليس من المقاومة، "بعد عام 2000 هذه ليست مقاومة، هذا سلاح يخدم العدو الصهيوني، هذا السلاح يحرس العدو الصهيوني".

وتابع "هذا السلاح دمر سوريا، هذا السلاح دمر العراق، هذا السلاح دمر اليمن، هذا السلاح  دمر لبنان، هذا السلاح فجر بيروت".

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