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منوعات

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:06 ص
طوب أحمر
طوب أحمر
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عزة عاطف
يُعد الطوب الأحمر من أرخص مواد البناء وأكثرها استخدامًا، مما قد يتيح استخدامه في المباني المستقبلية لتخزين وتوليد  الكهرباء من أجل تشغيل إضاءة الطوارئ.
ووجد باحثون من جامعة واشنطن، طريقة، لتحويل "الطوب الأحمر" البسيط، إلى وحدات تخزين طاقة، وفقًا لـ"ديلي ميل".

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ويدَّعي المطورون، أنه يمكن استخدام الطوب الأحمر كـ "لبنة ذكية" لتخزين الكهرباء ، "مثل البطارية" بأقل التكاليف، مما قد يجعلها مادة البناء المفضلة في المستقبل.

ويعتبر الطوب الأحمر أحد أرخص مواد البناء وأكثرها شيوعًا واستخدامًا في العالم اليوم، ولكنه استخدم بنفس الطريقة لآلاف السنين. 

ومن خلال إضافة طلاء بوليمر موصل للكهرباء إلى الطوب؛ تمكن الباحثون من تحويله إلى جهاز تخزين للكهرباء، قادر على تشغيل مصباح LED.

ويقول الفريق إنه يمكن بناء منازل المستقبل، باستخدام نسختهم الجديدة من الطوب المحروق، حيث يمكن استخدامه لتشغيل الأضواء والأجهزة الأخرى داخل المنازل.   

ويدَّعي الكيميائيون الذين طوروا التكنولوجيا الجديدة، أن 50 قطعة فقط من الطوب داخل جدار المبنى، يمكنها توليد الكهرباء لمدة 5 ساعات.  

كما يزعم مؤلفو الدراسة، أن الجدران والمباني المصنوعة من الطوب، تشغل بالفعل مساحات كبيرة، والتي يمكن استخدامها بشكل أفضل؛ إذا أعطيت الغرض المزدوج.
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