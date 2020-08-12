السودان يحذر من ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق بسبب أمطار الهضبة الإثيوبية

السودان، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، رصدت أمطارا في أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالي؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع في مناسيب نهر النيل. أعلنت وزارة الري والموارد المائية فيأن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، رصدت أمطارا في أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالي؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع في مناسيب نهر النيل.





ودعت الوزارة السودانية ، الجهات المختصة ، والمواطنين ، إلى اتخاذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".





اقرأ أيضا:





وأوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن قطاع الدمازين- سنار ، سيشهد ارتفاعا في حدود 10 سم، بينما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعًا في حدود من 5 الى 10 سم، فيما يشهد قطاع الخرطوم- شندي ارتفاعًا في حدود من 5 الى 10سم، أما القطاع شندي – عطبرة سيسجل ارتفاعا في حدود 5 سم.





وأضافت أن القطاع خشم القربة- عطبرة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حدود 20 سم، بينما يشهد قطاع عطبرة- سد مروي استقرارًا، والقطاع سد مروي- الدبة سيشهد ارتفاعًا في حدود 7سم، والقطاع الدبة- دنقلا سيشهد ارتفاعًا في حدود 15 الى 20 سم.



