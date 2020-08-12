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أخبار العالم

السودان يحذر من ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق بسبب أمطار الهضبة الإثيوبية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:02 ص
الري السودانية تحذر
الري السودانية تحذر من ارتفاع مناسيب النيل الأزرق
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، رصدت أمطارا في أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالي؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع في مناسيب نهر النيل.

ودعت الوزارة السودانية، الجهات المختصة، والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأوضحت لجنة الفيضانات بوزارة الري السودانية أن قطاع الدمازين- سنار ، سيشهد ارتفاعا في حدود 10 سم، بينما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعًا في حدود من 5 الى 10 سم، فيما يشهد قطاع الخرطوم- شندي ارتفاعًا في حدود من 5 الى 10سم، أما القطاع شندي – عطبرة سيسجل ارتفاعا في حدود 5 سم.

وأضافت أن القطاع خشم القربة- عطبرة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حدود 20 سم، بينما يشهد قطاع عطبرة- سد مروي استقرارًا، والقطاع سد مروي- الدبة سيشهد ارتفاعًا في حدود 7سم، والقطاع الدبة- دنقلا سيشهد ارتفاعًا في حدود 15 الى 20 سم.

في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان هطول أمطار غزيرة على معظم أجزاء البلاد  في للفترة من 11 - ١٨ أغسطس الجاري تتراوح شدتها ما بين أمطار غزيرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد  وجنوب غرب البلاد وجنوب الأواسط وأمطار غزيرة جدا في غرب السودان.
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