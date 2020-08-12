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رياضة

محمد بيومي: الأهلى أفضل ناد في القرن الـ 20 .. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:09 ص
محمد بيومي
محمد بيومي
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محمد رشاد
قال محمد بيومي، خبير لوائح، إن النادى الأهلى هو الأفضل فى أفريقيا فى القرن العشرين .

وأضاف محمد بيومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لو سألتني مين افضل ناد في القرن الـ 20 في افريقيا هقولك الأهلي ، لكن انا مشكلتي في المعيار ، انا كنت عاوز معيار عادل زي التصويت مثلا".

وأكمل : سألت مصدر موجود في اتحاد الكرة منذ عام 94 وحتى الآن، هل تلقيتم معايير من الاتحاد الأفريقي حول اختيار نادي القرن ؟!، وكانت إجابته لا، وسألت أكثر من مسئولين في اتحاد قاري وجميعهم نفوا ذلك". 

وواصل: "ما حدث عبارة عن صفقة بين رئيس الاتحاد الأفريقي، الكاميروني عيسى حياتو في هذا التوقيت، والسكرتير العام للكاف مصطفى مراد فهمي، بأن يحصل منتخب الكاميرون على منتخب القرن رغم أن رصيده لقبين في أمم أفريقيا على حساب منتخب مصر صاحب البطولات الأربعة، وأن يحصل الأهلي على لقب نادي القرن على حساب الزمالك صاحب البطولات الأكثر.
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