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رياضة

أخبار الرياضة| نجم الأهلي الشاب مطلوب في أوروبا.. واستقالة مدرب طنطا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من أخبار الرياضة والتي نرصد لكم أبرزها :
قال نجم الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن تصريحات زميله ليونيل ميسي جاءت في توقيت مناسب.

وأطلق ميسي تصريحات نارية عقب خسارة الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد، في الأسابيع الماضية، انتقد فيها النادي الكتالوني بطريقة جلد الذات.

استقال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا  من منصبه، حيث قدّم ما يفيد ذلك إلى مجلس إدارة النادي بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة الإثنين الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن محمد صلاح مدرب الزمالك السابق هو الأقرب لخلافة المزين لتولي المهمة الفنية لأبناء السيد البدوي في الفترة المقبلة وخلال ساعات سيتم حسم هذا الملف.

يرى عدد كبير من مُتابعي كرة القدم حول العالم أن قرار إلغاء منح جائزة الكرة الذهبية هذا العام، فضلًا عن جوائز الأفضل التي يقدمها الـ"فيفا" ظلمت مُهاجم بايرن ميونخ الألماني، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كشف تقارير صحفية إسكتلندية عن رغبة نادي رينجرز الاسكتلندي بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني ، في ضم أحد لاعبي النادي الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "جلاسكو لايف" أن النادي وقع هذا الصيف 6 صفقات بناء على طلبات جيرارد، ويرغب في أن يكون المصري الشاب صاحب الـ19 عامًا هو الصفقة رقم 7 بالفريق.
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