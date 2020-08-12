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برلمان

لليوم الثاني والأخير.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:01 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
انطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر. 

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