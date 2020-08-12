لليوم الثاني والأخير.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.





ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.