رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

، بإطلالة تبرز جمالها ترتدى ببنطال كلاسيكي باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة كت قصيرة كشفت عن جزء من بطنها وظهرها وبتفصيلة جذابة ليبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية،

في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمالها.

اعتمدت