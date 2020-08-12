رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رانيا منصور، بإطلالة تبرز جمالها ترتدى ببنطال كلاسيكي باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة كت قصيرة كشفت عن جزء من بطنها وظهرها وبتفصيلة جذابة ليبرز عن جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمالها.
يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.
الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان