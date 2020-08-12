AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
أدلى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ فى مدرسة الهرم الإعدادية النموذجية بالجيزة.


وأكد رئيس الأكاديمية عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.


كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجري في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.


جاء ذلك عقب إدلاء وزير التعليم العالي بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.


واطمأن الوزير على الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.


يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ ستتم على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشروق

خلال الساعات الأولى من صباح أول يوم انتخابات.. رئيس الجمهورية ومدبولي وعدد من الوزراء يدلون بأصواتهم.. تفاصيل

وزير التعليم العالي: انتخابات الشيوخ تعقد وسط مناخ ديمقراطي

وسط إجراءات احترازية.. الوزراء يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

عرس ديمقراطي..الوزراء يشاركون في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

تقسيمة قوية بين 3 فرق فى مران الأهلي الجماعي اليوم

مجلس الوزراء لـ المواطنين: لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء أدوية بروتوكولات علاج كورونا

نشر أفكارا متطرفة عبر الفيسبوك.. إنهاء خدمة مفتش دعوة بأوقاف سوهاج

رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

رسميا.. طلاق عمرو دياب وزينة عاشور ..تفاصيل جديدة

172 قتيلا ومئات المصابين.. الأمطار والسيول تغرق اليمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

فى عيد ميلادها.. 10 صور عرضت مريم أوزرلي للانتقاد بسبب عمليات التجميل

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة