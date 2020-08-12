رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ فى مدرسة الهرم الإعدادية النموذجية بالجيزة.

وأكد رئيس الأكاديمية عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجري في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.









جاء ذلك عقب إدلاء وزير التعليم العالي بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.









واطمأن الوزير على الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.







