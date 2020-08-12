تعرف على شروط ومميزات برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة البرنامج، والأستاذة الدكتورة مهجة شفيق منسق البرنامج، حيث أن التكنولوجيا الحيوية الجزئية هى استخدام تقنيات حيوية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات، وتعد التكنولوجيا الحيوية الجزئية هو علم بينى يعتمد على العديد من العلوم مثل البيولوجيا الجزيئية وعلم الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية وعلم المناعة وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلية.





ا قرأ أيضا: التعليم العالي: تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية والنماذج المشرفة في مواجهة كورونا





وأفاد الأستاذ الدكتور عماد ابو الدهب أن مزايا البرنامج تتمثل في تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزئية لتطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية بالإضافة إلى تطبيقات فى الزراعة والمنسوجات وتجهيز الأغذية.





وتتمثل رؤية البرنامج فى أن يصبح برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزئية برنامج متميزا أكاديميا للتطور التكنولوجي الحديث ومسايرا في مختلف مجالات التكنولوجيا الحيوية على المستوى المحلى والاقليمى والبحث العلمي ويساهم في خدمة المجتمع.









ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية فى تخصصات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها من خلال مناهج أكاديمية متطورة وأنشطة عملية متميزة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.





هذا ويعتمد نظام الدراسة بالبرنامج على الساعات المعتمدة حيث أن العام الدراسى منقسم إلى قسمين دراسين أساسيين مدة الدراسة فى كل منهما من ١٥- ١٧ ساعة في الأسبوع، والحد الأدنى لنيل درجة الماجستير بهذا البرنامج هو اربعة فصول دراسية والحد الاقصى هو عشر فصول دراسية اساسية، ويجوز للطالب تسجيل رسالة الماجستير بعد اجتياز جميع المقررات الدراسية بنجاح.





هذا ويدرس الطالب مقررات تغطي الموضوعات الأساسية للتكنولوجيا الحيوية مثل الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية التطبيقية والمناعة التشخيصية والوراثة المتقدمة والأيض والأمراض المرتبطة به وزراعة الخلايا والوراثة الخلوية والتقنيات التحليلية المتقدمة والتقنيات الحيوية الصناعية وتقنيات النانو بيوتكنولوجى، هذا بالإضافة إلى مقررات اختيارية مثل المعلوماتية الحيوية وعلم الجينوم والبروتينوم وهندسة الأنزيمات وتصميم واكتشاف الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الجنائية وبيولوجيا السرطان المتقدمة، ومنهجية البحث والكتابة العلمية.





وتتطلب شروط القبول بالبرنامج أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم تخصص التكنولوجيا الحيوية بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو يكون حاصلا على درجة معادلة لها معترف بها من المجلس الاعلى للجامعات، كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس تخصص الكيمياء الحيوية بعد اجتياز المقابلة الشخصية المشكلة من قبل أعضاء هيئة التدريس بشعبة الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء.





ولمنح درجة الماجستير يتطلب على الطالب اجتياز سنة دراسية تنقسم إلى فصلين دراسيين يدرس بها مجموعة من المقررات بواقع ٢٦ ساعة معتمدة منها ٢٠ ساعة معتمدة مقررات أكاديمية ومتطلبات أساسية بالإضافة إلى عدد ٦ ساعات معتمدة متطلبات اختيارية، ويجب اجتياز هذه المقررات بنجاح وتحقيق معدل تراكمي لا يقل عن (+c) ، إلى جانب التقدم بالرسالة البحثية التي تعادل ١٢ ساعة معتمدة، مع ضرورة اجتياز المستوى اللغوى وفقا لقرار مجلس الجامعة، ويشترط أن يقدم الطالب بحث واحد على الأقل مستخرج من الرسالة ومقبول للنشر فى احدى الدوريات المرجعية ذات معامل تأثير.









وتتمثل مجالات العمل لخريجي هذا البرنامج فى " معامل التحاليل الطبية، معامل الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، معامل تحاليل DNA، معامل تحاليل النسب، الطب الشرعي، البحث الجنائي، مستشفيات الأورام(٥٧٣٥٧ - ٥٠٠٥٠٠) ، المعهد القومي للاورام ، مراكز الابحاث( اكثر من ٢١ مركز بحثي)، معامل هيئة الطاقة الذرية، معامل المصل واللقاح، معامل الخلايا الجذعية ومعامل تطبيقات النانوتكنولوجى، والطب الشخصي، مصانع الأغذية، مصانع وشركات الأدوية.