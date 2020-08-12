AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتخابات مجلس الشيوخ.. استمرار توافد الناخبين إلى لجان القناطر الخيرية للإدلاء بأصواتهم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
مازال يتوافد الناخبون إلى لجان مدارس منطقة القناطر الخيرية الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط جميع التدابير الوقائية والاحترازية من قبل مشرفي اللجان.

وفتحت اللجان الانتخابية القناطر الخيرية في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث شهدت إقبالا متوسطا من الناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تكثيف قوات التأمين من الشرطة المصرية، وانتظام جميع الخدمات بمحيط اللجان.

انطلقت ، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. توافد الناخبين بكفر الدوار للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. فيديو

شاهد.. توافد السيدات كبار السن على اللجان الانتخابية بمدرسة العقاد في المطرية

وسط إجراءات وقائية.. توافد الناخبين على لجان الشروق.. فيديو

زيادة إقبال الناخبين بالمنيل ومصر القديمة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

وسط إجراءات وقائية.. زحام على لجان حدائق القبة بانتخابات الشيوخ.. فيديو

السيدات البدويات يتصدرن المشهد في انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

خاص| طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل وفاة سائق الفريق بـ كورونا

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

رسميا.. طلاق عمرو دياب وزينة عاشور ..تفاصيل جديدة

انهيار جزئي للعقار.. إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بسيدي جابر في الإسكندرية

أخبار الرياضة| حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي.. وغضب في غرفة ملابس الزمالك.. وأول حالة وفاة بكورونا في الإسماعيلي

غيبوبة ووفاة.. احذر تعاطي الترامادول يتسبب في آثار جانبية خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميزان يعطيك قياس وزن خاطئ في 4 حالات.. تعرف عليها

شاهد.. الشرطة فى مساعدة الناخبين ومأموريات لنقل كبار السن والمرضى

في اليوم العالمي للشباب.. تعرف على تاريخه وأهدافه وسبب اختيار يوم 12 أغسطس للاحتفال به