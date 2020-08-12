أحمد موسى: انتخابات الشورى فى عهد مرسى شارك بها 1.7 مليون ناخب من أصل 25 مليون مواطن

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقاطع فيديو قديم من انتخابات مجلس الشيوخ في 2012، وذلك في فترة انتخابات محمد مرسى.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن المواطنين المشاركين فى المقاعد الفردية لـ الانتخابات فى عهد مرسى كان 7.2 % من عدد الناخبين.





ولفت أحمد موسى، إلى أن المشاركين فى القوائم وصل فى هذه الانتخابات لـ 7.6%، وهي أقل نسب مشاركة فى الانتخابات.





وأشار أحمد موسى، إلى أن عدد الناخبين فى هذا التوقيت 25 مليون مواطن و المواطنين الذين ذهبوا مليون و 794 ألف فقط منهم 50 ألف صوت باطل.





وأوضح أحمد موسى، أن المواطنين كان يجلسون ولا يعملون شئ داخل الانتخابات، مؤكدًا " كانوا بيهوو".



