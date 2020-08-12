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أحمد موسى: انتخابات الشورى فى عهد مرسى شارك بها 1.7 مليون ناخب من أصل 25 مليون مواطن

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:21 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، مقاطع فيديو قديم من انتخابات مجلس الشيوخ في 2012، وذلك في فترة انتخابات محمد مرسى.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن المواطنين المشاركين فى المقاعد الفردية لـ الانتخابات فى عهد مرسى كان 7.2 % من عدد الناخبين. 

ولفت أحمد موسى، إلى أن المشاركين فى القوائم وصل فى هذه الانتخابات لـ 7.6%، وهي أقل نسب مشاركة فى الانتخابات.

وأشار أحمد موسى، إلى أن عدد الناخبين فى هذا التوقيت 25 مليون مواطن و المواطنين الذين ذهبوا مليون و 794 ألف فقط منهم 50 ألف صوت باطل.

وأوضح أحمد موسى، أن المواطنين كان يجلسون ولا يعملون شئ داخل الانتخابات، مؤكدًا " كانوا بيهوو".

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