بالتايجر.. سالي فؤاد بإطلالة ناعمة على أنستجرام

نشرت الشيف سالي فؤاد صورة مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة جذابة وناعمة ، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه في التعليقات.
وعلقت سالي فؤاد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: ان لم يعجبك مكانك قم بتغييره انت لست شجرة.
وتألقت سالي فؤاد مرتدية فستان حرير تايجر باللون البني والبيج بأكمام طويلة بخصر نحيل، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي المميزة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو باللون البيج الناعم لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بساعة يد باللون الذهبي مع اسورة وقلادة بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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مقولة عجبتني 😂 ان لم يعجبك مكانك قم بتغييره انت لست شجرة! صباح الفل #سالي_فؤاد #sallyfouad
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