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توك شو

بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:09 ص
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي ناد عريق وشرف لأي لاعب أن يلعب فيه، مضيفا أنه من يترك النادي الأهلي انتهى مهما كان اسمه ومهارته.


وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء امس الأربعاء، أن :"الأهلي هو الأهلي ولا يقف على لاعب مهما كان اسم اللاعب والأهلي يصنع اللاعب مش العكس"، متابعا أنه :"اللاعبين يجوا الأهلي ويجي اللاعب بكام دولار ويتباع بالملايين الدولارات، ولو اللاعب في مكان تاني محدش كان هيشوفه".


وتابع أنه :"ناس كتيرة أوي راحو الأهلي وبقوا حاجة طبعا، وفي ناس تحب الأهلي بس علشان اسم النادي العريق، كل من يرتدي فنلة النادي الأهلي يصبح له اسم وكيان". 



وأكمل أحمد موسى، تفاجأت بما فعله اللاعب الدولي رمضان صبحي وتركه للنادي، وعشرين لاعب زي رمضان صبحي لا يؤثروا في النادي الأهلي".



ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لرمضان صبحي، قائلا :"يا رمضان تخسر النادي الأهلي علشان فلوس، محدش هيعملك اسم غير النادي الأهلي، وناس يُعرض عليها فلوس كتير تسيب الفلوس علشان النادي الأهلي، ورمضان ارتكب جريمة في حق نفسه".

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