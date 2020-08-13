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مرأة

6 نصائح ضرورية لـ تخفيف آلام الظهر الحادة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:30 ص
آلام الظهر الحادة
آلام الظهر الحادة
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هاجر هانئ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ‏آلام الظهر والتي تحدث نتيجة  وجود الالتهابات فى فقرات الظهر أو تآكل وجفاف الديسك  أو توتر العضلات، الجلوس الخاطئ بشكل منحني او مائل ودون دعم للظهر قد يشكل ضغطًا على الظهر ويسبب الآلم مزمنة.

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، أن طريقة النوم ومرتبة السرير لها دور، وقد تسبب آلم  الظهر المزمنة،  الجلوس لفترات طويلة، قلة ممارسة الرياضة.

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لذا قدمت سهام سوقية، مجموعة من النصائح التى يجب مراعاتها لتخفيف  من الآم الظهر الحادة، وأبرزها ... 
-استخدام المسكنات و مرخي العضلات تحت إشراف الطبيب
-الكمادات الحارة أو الباردة أو اللزقات المتوفرة في الصيدليات
-المشي أو السباحة و الحرص على الحركة بصفة عامة
-ممارسة تمارين التمدد و الاطالة 
-اختيار الكرسي أو الكنبة التي تجلس عليه على أن تكون مريحة لك 
-انتبه لاختيارك لمرتبة السرير و مخدة النوم

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