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منوعات

فيروس كورونا.. طرد عروسين والمعازيم من حفل زفافهم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
طرد عروسين من مكان زفافهما هم وجميع ضيوفهم بعد أن رفضوا اتباع قواعد فيروس كورونا، حيث أظهرت لقطات الضيوف متجمعين معًا حول حلبة الرقص.

فقد طُلب من المحتفلين في مكان زفاف بمدينة سيدني ، المغادرة بعد فشلهم في الالتزام بقواعد المكان الآمن كوفيد -19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

وأظهر مقطع فيديو مصور لحفل الزفاف أن الضيوف يستهزئون بإجراءات التباعد الاجتماعي وهم يرقصون على الموسيقى ويملأون حلبة الرقص مع العروس.

فقد بدأت اللقطات للمحتفلين وهم يحتشدون بالقرب من رجل على خشبة المسرح يغني في ميكروفون وهم يقفزون صعودا وهبوطا على الموسيقى.

ومن ثم قامت الإدارة بإبعاد الضيوف من المكان، وقالت متحدثة باسم المكان لصحيفة ديلي ميل أستراليا إن" العروس والعريس كانا مستاءين للغاية" من إخطارهما بالمغادرة.


وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا "مايكل كيد":" إن مشاهد الزفاف كانت مخيبة للآمال للغاية ويمكن أن تعرض الأرواح للخطر،من غير المقبول حقًا ألا يأخذ الناس هذا الأمر على محمل الجد بشكل لا يصدق".

في حين يُسمح بحفلات الزفاف في "نيو ساوث ويلز" بحضور ما يصل إلى 150 شخصًا ، ولكن يجب أن يفصل الضيوف مسافة أربعة أمتار عن بعضهم، كما تتضمن اقتراحات فيروس كورونا الآمنة الأخرى من الحكومة السماح للعروس والعريس فقط بالرقص.

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