ملايين الجرعات.. الأرجنتين تزف بشرى سارة حول لقاح أوكسفورد المضاد لـ كورونا

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن الأرجنتين والمكسيك ستشتركان في إنتاج ملايين الجرعات من لقاح لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة الأدوية العملاقة "أسترا زينكا" لأمريكا اللاتينية.



وأضاف فرنانديز أن بلاده والمكسيك ستكونان مسؤولتين عن إنتاج اللقاح الذي طورته الجامعة البريطانية المرموقة ومجموعة الأدوية السويدية البريطانية في أمريكا اللاتينية بمجرد حصولها على الموافقة التنظيمية.



وذكر الرئيس الأرجنتيني في مؤتمر صحفي "سيتيح ذلك الوصول في الوقت المناسب وبشكل كاف إلى اللقاح المحتمل لجميع دول المنطقة".



وقال إن أسترا زينكا وقعت اتفاقا لإنتاج ما بين 150 - 250 مليون جرعة لجميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل، وسيكون ذلك متاحا في النصف الأول من عام 2021.



وأثبتت تجارب شملت أكثر من ألف شخص أن اللقاح آمن وينتج مناعة، وحجزت بريطانيا بالفعل 100 ألف جرعة من اللقاح وهو يخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب.

