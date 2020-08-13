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محافظات

بيطري الشرقية تحصين 325 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:35 ص
بيطري الشرقية تحصين
بيطري الشرقية تحصين 325 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة.

مُشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .

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وأكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتحصين (325 ألفا و 370 طائر ) ضد مرض أنفلونزا الطيور وذلك خلال شهر يوليو 2020م بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن و مزارع الدواجن، كما تم سحب 88 عينة من الدواجن بالمزارع لبيان خلوها من الأمراض قبل البيع ولقياس المناعة واستكمال التربية ومنح 738 تصريحاً للتربية، وذلك حفاظا على الثروة الداجنة وتنميتها.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
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