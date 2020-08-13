باللغة الإنجليزية.. جامعة عين شمس تصدر كتيبا عن برامجها الدراسية

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الخميس، بشباب المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية الهندسة بالجامعة المسئولين عن تصميم وتنفيذ كتيب عن "برامج الجامعة باللغة الإنجليزية" والذى يهدف الى التسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة.









وأشرف على تنفيذ هذا الكتيب ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرويت الاحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولى بهندسة عين شمس.





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وسيتم توجيه هذا الكتيب إلى إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي وجميع السفارات من أجل التعريف والتسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة وجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.





وأشاد ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال اللقاء بالمجهود الذى بذل من أجل الخروج بالكتيب بصورة تليق بمكانه جامعة عين شمس على المستوى المحلى والدولي.