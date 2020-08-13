حنان مطاوع تنشر صورة جديدة

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة: "صباح الامل والعمل، أمل حياتي".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

-مستنين جدا

- قمر

- وحشتيناااا









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وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن.





ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.