AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مطالب برلمانية بإعفاء العزب والنجوع من الرسوم وخفض مبالغ جدية التصالح لـ 10%

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:37 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
فريده محمد
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المباني التي أقيمت علي الأراضي الزراعية في القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال نقيب الزراعيين، إن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وطالما تم توصيل المرافق لها فهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.

وأضاف "حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، فهي بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، مشيرا إلى أن هناك مغالاة في الرسوم.

وطالب بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلي 10%، واعتماد حيز عمراني جديد في القرى والنظر في المتخللات.

من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المشرع كان حصيفا جدا في قانون التصالح في مخالفات البناء  موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو مالك العقار أو مشتري الشقة.

وأضاف  الفيومي: "لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن مواد أخري، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعني أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية".

وقال الفيومي، إلي أن نقابة المهندسين هي الوحيدة التي استفادت من هذا القانون نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها على اعتماد التقارير الهندسية، رغم أنه خلال مناقشة القانون في البرلمان تم التأكيد على أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، لكن يوجد إجحاف من النقابة في تطبيق القانون.

وأشار  إلى أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافظات حددت رسوم عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم في القانون، والمشرع أكد علي المرونة في تطبيق القانون، مشيرا إلي أن المخالفين في القري والعزب بسبب البناء علي الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

محافظ أسوان: سداد 25% من رسوم مخالفات البناء حتى 15 أغسطس

تخفيض 20% من رسوم التصالح والمخالف في القائمة السوداء.. مقترح برلماني لسد غرامات البناء

البرلمان يفتح ملف التصالح فى مخالفات البناء .. ووزير التنمية المحلية يناشد المواطنين بالإسراع فى تقديم الطلبات ودفع الرسوم.. ومطالب بتخفيضها لـ 10% ومعاقبة المخالفين

رئيس محلية البرلمان: جلسة في 10 أغسطس لقياس الأثر القانوني للتصالح في مخالفات البناء

محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

جهاز حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة العامة لعدم إعلانها عن أسعار أو بيانات السيارات المعروضة

AdvertisementS

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

توفي بـ كورونا.. كواليس الحالة الصحية لأسرة مرشح حزب النور واللحظات الأخيرة قبل وفاته

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. حنان مطاوع بملابس كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد