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رياضة

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:03 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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محمد السعيد
رد شريف إكرامي حارس النادي الأهلي زميله رمضان صبحي على رفض الاستمرار مع الأهلي، والانضمام إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مجلس النادي الأهلي أعلن، أمس، الأربعاء، أن رمضان صبحى خارج حسابات القلعة الحمراء، وأن رغبته هي الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ردا على إحدى متابعيه بشأن اتهامه رمضان صبحي على الانضمام إلى بيراميدز:" كل الشكر ليكي على تشجيعك ليا، ولكي مطلق الحرية في افتراض أي شئ أو الانسياق وراء ما يقال".

وتابع شريف إكرامي:" عموما ردي سيراه الجميع قريبا".

يذكر أن شريف إكرامي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.
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