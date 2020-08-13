محافظ شمال سيناء: التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي

ومن جانبه..اعلن مجلس مدينة العريش بان العمل مستمر يومي الجمعه والسبت من ٨ صباحا حتي الخامسة مساء، لانهاء سداد مستحقات التصالح وتحصيل مبالغ جدية التصالح للمواطنين .واكد مجلس المدينة في بيان له ، ان المواطنين الذين سبق لهم التقدم لدفع ٥٠٠ج للتصالح في مخالفات البناء يرجى سرعه التوجه لمجلس مدينة العريش ، لسداد رسوم جديه التصالح بواقع ٢٥% من القيمة الاجمالية للمخالفة فى موعد أقصاه ٢٠٢٠/٨/١٥ .واهاب اللواء ماجد محمد أحمد رئيس للمدينة بالمواطنين المنوطين بالقرار سرعه الحضور يومي الجمعة و السبت ، حيث تم تكليف طاقم العمل بكل تخصصاته للعمل.اقرأ ايضا: