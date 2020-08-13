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محافظات

محافظ شمال سيناء: التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:46 م
محافظ شمال سيناء:
محافظ شمال سيناء: التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي
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احمد صالح
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، انه سيتم التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون الظروف التي تمر بها الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويلجان الي ارتكاب المخالفات.

 واشار الي انه تم تكليف رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ الازالات والتعديات علي اراضي املاك الدولة ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية ، من اجل الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

ومن جانبه..اعلن مجلس مدينة العريش بان العمل مستمر يومي الجمعه والسبت من ٨ صباحا حتي الخامسة مساء، لانهاء سداد مستحقات التصالح وتحصيل مبالغ جدية التصالح للمواطنين .

واكد مجلس المدينة في بيان له ، ان المواطنين الذين سبق لهم التقدم لدفع ٥٠٠ج للتصالح في مخالفات البناء يرجى سرعه التوجه لمجلس مدينة العريش ، لسداد رسوم جديه التصالح بواقع ٢٥% من القيمة الاجمالية للمخالفة فى موعد أقصاه ٢٠٢٠/٨/١٥ .

واهاب اللواء ماجد محمد أحمد رئيس للمدينة بالمواطنين المنوطين بالقرار سرعه الحضور يومي الجمعة و السبت ، حيث تم تكليف طاقم العمل بكل تخصصاته للعمل.


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