شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة قيام أحد المارة بتحطيم نافذة سيارة مركونة باستخدام فأس في غياب مالكتها؛ وعلى الرغم من أن هذا التصرف يمكن أن يبدو عنيفًا في البداية، إلا أن الهدف منه كان إنسانيًا، حيث كان يسعى لإنقاذ حياة كلب أليف عالق داخل هذه السيارة في درجة حرارة مرتفعة





وجاء في تقارير إخبارية أن هذه الواقعة حدثت في مقاطعة "باركشير" جنوب شرق إنجلترا، بعد أن انتبه عدد من المارة إلى أن الكلب كان عالقًا داخل السيارة ويلهث من شدة حرارة الجو، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حارة





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ومن هنا قرر أحد المارة التدخل لإنقاذ الكلب من خلال تحطيم نافذة المقعد الأمامي للسيارة كي يتمكن من إخراجه من السيارة شديدة السخونة، في الوقت الذي كانت فيه مالكته في جولة تسوقية برفقة ابنتها، وقد أقدم على هذه الخطوة بعد أن انتظر عودة المالكة لوهلة، وكان يخشى أن يختنق الكلب.





وانتشر الفيديو الذي يرصد لحظة تحطيمه السيارة وإخراج الكلب منها بشكل واسع، وحصد آلاف المشاهدات عقب مشاركته على موقع "فيسبوك"، كما وصف العديد من الرواد تصرفه بـ"الإنساني"؛ وتدخل ضباط شرطة كانوا على مقربة من مكان الواقعة وشرح لهم المارة الموقف، قبل أن يتم نقل الكلب إلى طبيب بيطري لفحص حالته.







