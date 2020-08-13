البحرين ترحب باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن ترحيبها بقرار الإمارات التوصل لاتفاق مع إسرائيل يوقف ضم أراض فلسطينية.





وقالت البحرين إن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام، و نتطلع لمزيد من الجهد للتوصل لحل عادل وشامل للفلسطينيين"

وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية شارك فيها الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ورجل الاعمال حاييم صبان.





ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي قمة ثلاثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض.





ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبوظبي، إلى زيارة القدس قائلا :أهلا وسهلا"، فيما وصف نتنياهو الاتفاق بأنه تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية



