أنقذ قطعة أرض عربية.. عمرو أديب عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل





وكتب عمرو أديب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "‏محمد بن زايد أنقذ قطعة أرض عربية قبل أن يتم ضمها، الامارات دوله تعمل فى النور ولا تحتاج الى الرضا الامريكى أو الإسرائيلى كل ما تريده عودة الأراضي العربية .سيتعرض محمد بن زايد لنفس الهجوم الذي تعرض له السادات ولكن في النهاية سيعرف الناس ماذا فعل هذا الرجل للقضية الفلسطينية".





وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".









ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".



