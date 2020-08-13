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محافظات

محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء غرفة عمليات تلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:02 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء غرفة عمليات تلقي استفسارات الم
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أحمد بسيوني
اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، مع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين حول فيروس كورونا، والكائنة بمبني الديوان العام بالمحافظة، وذلك للوقوف علي مؤشر الأداء وكافة المستجدات بها. 

وخلال الاجتماع؛ قال المحافظ إنه تم تفعيل غرفة العمليات الخاصة بتلقي استفسارات فيروس كورونا بدءا من ٦ يونيو ٢٠٢٠. 

وأكد أنه يتابع بشكل متواصل العمل بالغرفة الذي يستمر علي مدار ال ٢٤ ساعة وفي الإجازات والعطلات الرسمية لتلقي جميع استفسارات المواطنين، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الاستفسارات التي تلقتها غرفة العمليات منذ تفعيلها وحتي الآن عدد ١٧٢٥ استفسار وشكوي تم التعامل معها. 

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وأشاد الشريف بالجهد المبذول بغرفة عمليات كورونا مقدما الشكر إلى جميع أعضاء الغرفة. ومؤكدا علي استمرارية العمل بالغرفة علي نفس المستوي، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم النفسي للمواطن من خلال الرد علي استفسارته وبالتالي التأثير الإيجابي علي صحته. 

واستفسر من أعضاء الغرفة عن وجود أي معوقات تواجههم، مكلفا الدكتورة جاكلين عازر بمتابعة توفير كافة احتياجات الغرفة وتلافي أي معوقات. 


من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن مهام غرفة عمليات كورونا بالمحافظة والتي تتضمن الرد علي الإتصالات الخاصة بأي استفسارات عن أعراض مطابقة لفيروس كورونا أو مشابهة له، والرد عن أي استفسارات تخص الخدمة الطبية للمواطنين، أو أية شكاوي من أي خدمة طبية مقدمة في أي منشأة طبية بالإسكندرية، وكذا الرد علي أي اقتراحات تخص تحسين الخدمة الطبية في المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية الخاصة بالقطاع الصحي. 

وأكدت عازر أن القائمين علي العمل في الغرفة هم أطباء تم تدريبهم خلال دورة تدريبية مكثفة عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا وكيفية تلقي والرد علي الاستفسارات الخاصة بأعراض فيروس كورونا  وذلك تحت إشراف كلية الطب جامعة الإسكندرية.
محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء غرفة عمليات تلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا
محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء غرفة عمليات تلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا
محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء غرفة عمليات تلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا
محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء غرفة عمليات تلقي استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا
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