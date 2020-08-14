الجزيرة الإماراتي أم بيراميدز .. علاقة مالك مانشستر سيتي بصفقة رمضان صبحي

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن أن الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتجه لشراء نادي بيراميدز وهو الممول الأول لصفقة شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي من الإماراتي سالم الشامسي.
وعلم صدى البلد، أن هذا الأمر غير دقيق حيث أن نادي بيراميدز ضمن استثمارات شركة فوتبول سيتي المالكة للمان سيتي، وهي شركة كرة إماراتية استثمارية، كمان أن منصور بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي في أبو ظبي، الأمر الذي كان يجعل رمضان صبحي أقرب للنادي الإماراتي بدلا من الفريق المصري.
وتشهد الساعات الجارية مفاوضات مكثفة من قبل بيراميدز مع نادى هدرسفيلد الإنجليزي لحسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي، وبالفعل وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كشف عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي ، وهو رغبة اللاعب في الانتقال لبيراميدز.
وإزاء رغبة اللاعب وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.