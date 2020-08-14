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منوعات

عمرو الليثي ينعى الفنان سمير الإسكندراني .. شرفت بإجراء آخر حوار معه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:23 ص
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني وعمرو الليثي
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محمد بدران
نعى الإعلامي عمرو الليثي الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشر عمرو الليثي صورة له رفقة الراحل عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا "رحم الله الفنان الكبير سمير الاسكندراني و الذي شرفت باجراء آخر حوار معه وانا لله و انا اليه راجعون"

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".


يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.


شارك الفنان سمير الإسكندراني، مؤخرا في إحدى الإعلانات التجارية لشركة اتصالات مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز .

يذكر ان اخر اعمال الاسكندرانى الفنيه هى اغنية " تسلم الايادى " والتى قدمها مع عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى كامل وايهاب توفيق وهشام عباس و غادة رجب .


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