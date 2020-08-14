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لزيادة النشاط والحيوية.. تمارين رياضية تساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:00 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة لزيادة النشاط والحيوية.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد أبو هاشم أنه يجب أن يتم اختيار الجيم الأقرب للمنزل واختيار المدرب الجيد والحرص على القيام بتمارين تساعد على تنشيط الجسم وتساعد على حرق الدهون 

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

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