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أخبار البلد

لتعريف العمال بمخاطر بيئة العمل.. القوى العاملة تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:55 ص
محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركة فاركو بي العالمية للكيماويات ، لتعريف العمال بمخاطر بيئة العمل . 

ووجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة للمشاركين، شدد فيها على أن الدولة المصرية تبذل قصارى الجهد من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية.

نظمت الندوة تحت رعاية ياسر سعيد  وكيل الوزارة مدير المديرية، وصبحي جرجس وكيل المديرية، وحاضر فيها الكيميائية زينب عبد الرحمن مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب، وذلك في إطار التعريف بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل معها من خلال "خطة الطوارئ" والتعرف على القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن  توعية العاملين فى الجهاز الوظيفي بالشركة وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمخاطر الكيميائية والطرق الآمنة  لتخزين المواد الكيميائية المختلفة، والتعامل معها من أجل بيئة عمل آمنة، وكذا التوعية بالحرائق وأنواعها وخاصة الحرائق الكيميائية وطرق الوقاية منها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها عند نشوبها .

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