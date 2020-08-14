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أخبار البلد

آمن ومطابق للمواصفات..الحكومة: لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء  ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار بطيخ مسمم في الأسواق.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسمم في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بالبطيخ تبلغ 163 ألف فدان تقريبًا، وذلك بمتوسط إنتاج يصل إلى 30 طنًا للفدان الواحد، وتتركز زراعته في مناطق النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، كما تبدأ زارعة بذور البطيخ من منتصف شهر ديسمبر إلى شهري يناير وفبراير بالمشاتل فى معظم المساحات المغطاة في عموم مصر، وتشتل تحت أنفاق البلاستك، بينما تبدأ الزراعة بالأراضي المكشوفة ابتداءً من منتصف مارس إلى أبريل، كما يتم تبدأ زراعته أيضًا ابتداءً من أول مايو، ويونيو  بعد حصاد وتقليع الفول البلدي، أما في عروه أسوان المكشوفة تزرع البذور مباشره بالأرض ابتداءً من أول نوفمبر  وتعطى المحصول الثمري ابتداءً  من منتصف مارس.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).
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