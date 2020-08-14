التعليم العالي: 102 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 102 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق

للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.