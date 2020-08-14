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رسالة من السيسي.. عباس كامل يلتقي رئيس جنوب السودان.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:45 م
عباس كامل يلتقي رئيس
عباس كامل يلتقي رئيس جنوب السودان
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البهي عمرو

عرضت قناة الحياة تقرير فيديو يرصد زيارة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، لـ جنوب
السودان ولقاء رئيس جنوب السودان، وذلك لإرسالة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ رئيس جنوب السودان، وأكد رئيس المخابرات خلال اللقاء قوة العلاقات بين البلدين.

والتقى الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، بالرئيس سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان، إضافة إلى عدد من المسئولين فى الدولة، وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.


تضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة خلال زيارته لدولة جنوب السودان لقاء مطولا مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسئولين.


كما عقد رئيس المخابرات العامة اجتماعًا موسعًا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان الشقيقة.


في ذات السياق، التقت وزيرة الصحة هالة زايد، مع نظيرتها في دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبى.


وقامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ونظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى، مساء اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في عدد من المراكز الطبية بمدينة جوبا بما في ذلك مركز الكلى المصرى و مستشفى جوبا التعليمي.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان وتعهدت الوزيرة بتقديم المزيد من الدعم الطبى لدولة جنوب السودان خاصة فى مكافحة فيروس سي و بي وجائحة كورونا.


وأثناء زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة لجنوب السودان، افتتح الوزير عباس كامل والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى الشعب الجنوب السودانى.

افتتح رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى شعب الجنوب سودانى الشقيق.


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