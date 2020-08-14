رسالة من السيسي.. عباس كامل يلتقي رئيس جنوب السودان.. فيديو

عرضت قناة الحياة تقرير فيديو يرصد زيارة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، لـ جنوب

السودان ولقاء رئيس جنوب السودان، وذلك لإرسالة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ رئيس جنوب السودان، وأكد رئيس المخابرات خلال اللقاء قوة العلاقات بين البلدين.

والتقى الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، بالرئيس سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان، إضافة إلى عدد من المسئولين فى الدولة، وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.