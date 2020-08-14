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أخبار العالم

بإجمالي 66740 حالة تعافي..الكويت تسجل شفاء 641 إصابة من كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:48 م
الكويت تسجل شفاء
الكويت تسجل شفاء 641 إصابة من كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 641 إصابة من فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد المتعافين في كورونا في دولة الكويت بلغ 66740 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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