AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرنولد يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2019 - 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:43 م
أرنولد
أرنولد
Advertisements
محمد السعيد
حصد ألكسندر أرنولد ظهير أيمن فريق ليفربول جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي " بريميرليج" 2019- 2020.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن أرنولد في أفضل لاعب شاب في البريميرليج الموسم المنقضي.

وكان ينافس ألسكندر أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي كلا من جاك جريليش " أستون فيلا -  ماركوس راشفورد و جرينود ومارسيال " مانشستر يونايتد" - ماسون ماونت و بوليسيتش "  تشيلسي" - دين هندرسون " شيفيلد يونايتد".

ويعد ألكسندر أرنولد هو اللاعب الوحيد  هذا الموسم الذي ترشح هذا الموسم لجائزتي أفضل لاعب شباب وأفضل لاعب في الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راشفورد يقود الهجوم.. تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

راشفورد ومارسيال يقودان تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحصل على "صفر" في تصويت جائزة الأفضل بـ إنجلترا

تحديد موعد انطلاق بطولة الدورى الإنجليزي موسم 2020-2021

كلوب: هندرسون استحق جائزة الأفضل في الدوري.. وهذه أصعب لحظاتنا هذا الموسم

غياب صلاح.. رابطة البريميرليج تعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

فى ظل غياب الفنانين.. انتهاء صلاة الجنازة على سمير الاسكندراني.. صور

بعد ظهور أعراض جديدة لكورونا.. ما تأثير الفيروس على الجهاز الهضمي

أصيب أثناء العمل.. وفاة طبيب مصري بـ كورونا في الكويت

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

قراءة هذه السورة بعد الفجر يجعل الله يستجيب لك

قبل موقعة الزمالك.. كورونا يضع مصر المقاصة في ورطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير