أرنولد يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2019 - 2020

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن أرنولد في أفضل لاعب شاب في البريميرليج الموسم المنقضي.

وكان ينافس ألسكندر أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي كلا من جاك جريليش " أستون فيلا - ماركوس راشفورد و جرينود ومارسيال " مانشستر يونايتد" - ماسون ماونت و بوليسيتش " تشيلسي" - دين هندرسون " شيفيلد يونايتد".





ويعد ألكسندر أرنولد هو اللاعب الوحيد هذا الموسم الذي ترشح هذا الموسم لجائزتي أفضل لاعب شباب وأفضل لاعب في الموسم.