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اقتصاد

بعد مشاهدته فيديو عربة التين.. وزير الإسكان يكلف بإنهاء انتداب موظفة القاهرة الجديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب موظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى،وذلك عقب مشاهدته مقطع فيديو "عربة التين"، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، والذي تظهر خلاله الموظفة تتعامل بحدة مع أحد الباعة الحائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض. 

وقال الدكتور عاصم الجزار،إن هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشددا على جميع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.
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