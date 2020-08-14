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فن

بفستان مطرز.. ميرنا نور الدين تتألق فى إطلالة تبرز جمالها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:19 م
شويكار
شويكار
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر  حسابها على موقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة ترتدى فستان ابيض مطرز وتركت شعرها الأسود منسدلا  على كتفيها.

وأكملت  إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

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