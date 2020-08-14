إبراهيم عمران يكتب: رسالة من مواطن لنواب الشيوخ

عزيزي النائب بعد الانتهاء انتخابات مجلس الشيوخ وظهور النتائج بنجاح البعض وتراجع البعض الآخر .





عليك عزيزي النائب المنتخب بإرادة الشعب الالتزام بكافة الوعود والبرامج الاصلاحية في برنامجك الانتخابي لكسب ثقة من انتخبوك والاهتمام بقضايا الشباب وخصوصًا خريجي الجامعات وتأمين فرص عمل لهم من خلال إجراء المسابقات السنوية والحد من البطالة واستثمار طاقات الشباب في التنمية والبناء.





عزيزي النائب هناك قضايا هامة ومحورية يجب عليك مناقشتها وإيجاد حلول لها ومن أهمها تطوير المناهج والتركيز على القيم الوطنية وتعزيز التربية الأخلاقية والسلوكيات، فضلا عن تطوير المنظومة الصحية والاهتمام بمحدودي الدخل والاهتمام بمناقشة قضايا اهلنا بصعيد مصر مع فتح فرص استثمار في الصعيد لاستغلال طاقات الشباب المهدرة ومراقبة الأسعار وممارسة الرقابة والمحاسبة للحكومة تحت قبة البرلمان.





عزيزي النائب عليك بوضع مقترحات وحلول للمساهمة في العملية الاقتصادية والتنمية بخلق مشروعات استثمارية من خلال وضع خطط مستقبلية للتطوير والتنمية التي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات في كافة مؤسسات الدولة ودعم المواهب والإبداعات في كافة المجالات ودعم العلم الهادف الذي يساهم بكل تأكيد في بناء الدولة الحديثة.





عزيزي النائب عليك الاهتمام بالشباب وطاقتهم من خلال وضع مقترحات لتطوير قدرة الشباب علي البناء والتنمية وخاصة شباب مصر لديه طاقات هائلة من الإبداع والابتكار في كافة المجالات.





عزيزي النائب عليك الاهتمام بالبحث العلمي واستغلال الكوادر العلمية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال دعمهم وتنمية قدراتهم من خلال مقترحات وقوانين تساهم بشكل قوي وفعال في تحقيق الثورة العلمية في مصر وتوفير حياة كريمة للعلماء ودعمهم واستغلال علمهم لمصلحة مصرنا الحبيبة.





عزيزي النائب عليك الالتزام أمام من انتخبوك بحيث يكون عملك ومجهودك من أجل المواطن والوطن حتى لا تفقد المصداقية أمامهم.



