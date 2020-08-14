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فن

ابن فؤاد المهندس يتحدث عن الراحلة شويكار .. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:27 م
شويكار
شويكار
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سمر سعد
قال محمد فؤاد المهندس نجل الراحل فؤاد المهندس، إنه كان على تواصل مستمر مع الراحلة شويكار من شهر ونصف وكانت مريضة قليلا. 
 
وأكد محمد فى تصريح  لـ "صدى البلد" أن شويكار لم تعتزل التمثيل، ولكن كانت تنتظر دورا جيدا تعود به للجمهور". 
 
وأكمل حديثه وهو يبكي أنها لم يكن لها أي وصية أو طلبات وكانت سيدة جميلة وطيبة. 

وكان أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شويكار وذلك عن عمر يناهز 82 عاما. . 

وقال عزوز عادل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. الفنانة الكبيرة ⁧‫/شويكار .. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

يذكر أن شويكار ممثلة مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).


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