وزير لبناني سابق يكشف عن خطوة واحدة تعيد ثقة مواطن بيروت فى مؤسسات الدولة

قال الوزير اللبناني السابق سليم الصايغ، إن المرحلة الثانية المنتظره بعد استقالة حكومة دياب هى تشكيل حكومة مستقلة تكون المهمة الأساسية لها التحضير لانتقال السلطة وتغييرها.





وأوضح " الصايغ"؛ فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد الثقة للمواطن فى المؤسسات وثقة المجتمع الدولى فى ظل صفتين على أرض لبنان الأولى بصفة دولة فاشلة غير قادرة على حكم نفسها بنفسها والصفة الثانية النفوذ الإيراني.



