آخرهم مصطفى الحفناوي | منشطات الجيم.. فورمة سريعة وموت أسرع

"الفورمة والعضلات المفتولة" هدف الكثير من الشباب حاليا، والذي يسعى لتحقيقه في أسرع وقت حتى يصبح جسمه جذابا على غرار الأجانب ونجوم هوليوود.





يجد الشاب أمامه طريقين لصنع الفورمة، الأول طويل نسبيا بالتمرين والعمل الشاق في الجيم لمدة 5 أيام اسبوعيا بدون مكملات أو منشطات حتى يحقق هدفه في غضون عام أو عامين وقد يستغرق أكثر من ذلك بحسب طبيعة ووزن الجسم.





الطريق الثاني أسرع في الوصول وأقل في الوقت والجهد، وهو تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية قبل التمرين، الذي يستغرق شهرين فقط حتى يصل الشاب إلى فورمته، التي قد لا تستمر طويلا وتودي بحياته في النهاية.





سلك اليوتيوبر مصطفى الحفناوي، الطريق الأخير، ومن قبله فنانون ومشاهير شباب؛ أمثال "هيثم أحمد زكي، ممدوح عبدالعليم، وعمرو سمير" وغيرهم من الذين تناولوا المنشطات؛ من أجل الحصول على الفورمة السريعة، التي تحولت في النهاية إلى "فورمة قاتلة" تسببت لهم في أزمات قلبية وجلطات في المخ.





وتوفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 25 عاما -تاركا حزنا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي- وذك بعد إصابته بجلطة في المخ إثر تعاطيه عقار الترامادول المخدر، إضافة إلى أدوية أخرى خاصة بالرياضيين لتقوية العضلات منها: "الكورتيزون وأمينوسيد وتستوسيترون وسيلدينافيل".





الحديث هنا ليس عن المنشطات "المضروبة" أو مجهولة المصدر بل يشمل حتى المنشطات موثوقة المصدر، والتي قد تشعرك بزيادة في الطاقة على المدى القصير بعد استخدامها قبل التمرين، لكن الآثار الجانبية غير المرغوب فيها يمكن أن تكون مدمرة:





1. تجفيف الماء





عادةً ما تحقق مكملات ما قبل التمرين هذه التأثيرات باستخدام مستويات عالية من الكافيين والكرياتين، هذان هما أكثر المكونات شيوعًا في مكملات ما قبل التمرين.





هناك شيء مشترك بين الكافيين والكرياتين: كلاهما مدرات للبول، مما يعني أنهما يسحبان الماء من الجسم ويجبرانك على التبول بشكل متكرر.





الكرياتين له تأثير إضافي وهو تشجيع خلايا العضلات على امتصاص المزيد من الماء ، مما يعني وجود كمية أقل من الماء في باقي أجزاء الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.





2. تليف الكلى





يعتبر الكرياتين عادةً مكملًا غذائيًا آمنًا عند تناوله مع الكثير من الماء، حيث يحظى بشعبية بين الرياضيين الهواة والمحترفين، ومع ذلك لا ينصح باستخدامه لفترات طويلة من الزمن، حيث يمكن أن يسبب استخدامه لفترات طويلة مشاكل في الكلى.





الكرياتين مركب طبيعي ينتج ويخزن في عضلاتك تمامًا كما هو الحال مع المنشطات، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكرياتين التكميلي إلى انخفاض إنتاج الجسم للكرياتين.





في الوقت نفسه، يمكن أن يبدأ جسمك في إنتاج المزيد من الكرياتينين - وهو مركب كيميائي آمن بجرعات صغيرة ولكنه خطير في الجرعات الكبيرة، إذا تُرك الكرياتينين دون علاج بمرور الوقت ، فقد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الكلى الحالية ويسبب الفشل الكلوي.





3. ضغط دم مرتفع





مكملات ما قبل التمرين من المنشطات كالكافيين والكرياتين والكورتيزون وأمينوسيد وتستوسيترون وسيلدينافيل وغيرها من المركبات الأخرى الموجودة في مكملات ما قبل التمرين هي أيضًا منبهات.





جميع المنشطات ترفع ضغط الدم، كما تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى رفع ضغط الدم، خاصةً عند أداء تمارين عالية الكثافة وقصيرة الأمد مثل رفع الأثقال.





في النهاية ، يمكن أن تتحد كل هذه التأثيرات لتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بينما تؤدي أيضًا إلى مشاكل قلبية وجلطات خطيرة تسبب الوفاة.