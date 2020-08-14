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أخبار البلد

العلاوات الخمس .. متى يحصل عليها أصحاب المعاشات ممن سقطت أسماؤهم في الدفعة الأولى؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة، وهم أصحاب المعاشات المستحقين لـ العلاوات الخمس، اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015 المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من صرف الدفعة الأولى من تلك العلاوات، بداية من أول يوليو الماضي، حيث إن الصرف يتم على 4 دفعات.

ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي، وحوالى 524 ألفا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي، وستصل تكلفة العلاوات سنويًا إلى 7 مليارات جنيه؛ ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2.4 مليون مواطن.

ولم يتمكن بعض من أصحاب المعاشات من صرف الدفعة الأولى، حيث سقطت أسماؤهم؛ الأمر الذى حال دون صرفهم العلاوات ، وهو ما دفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبحث الأمر، وتبين أن هذه الأسماء سقطت؛ لانتقالها بين أكثر من قانون، وهذا الأمر الذى أدى لسقوطها.

وتراجع الهيئة خلال تلك الفترة، كافة الأسماء، وتسجيل التى سقطت منها، يدويا، تمهيدا لصرف الدفعة الأولى لهم، قبل موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس المقرر لها اكتوبر المقبل.
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