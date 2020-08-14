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أخبار العالم

قرقاش لموقع "والا" الإسرائيلي: واثقون من عدم تنفيذ خطة ضم أراضي الضفة الغربية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
في أول لقاء له مع وسيلة إعلام إسرائيلية، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات مهتمة بتنفيذ عملية التطبيع بسرعة كبيرة. 

وأوضح قرقاش في اللقاء الذي أجرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس من أبوظبي، أن الإمارات على ثقة تامة بأن خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أراض الضفة الغربية لن يتم تنفيذها، وأكد أن السياح الإسرائيليين سيتمكنون في القريب من زيارة الإمارات.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد تحدث قرقاش عن العلاقات بين البلدين التي نضجت بهدوء وبطء، وعلى أثر الاتفاق على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقل الموقع عن قرقاش قوله: "تقدمت العلاقات مع إسرائيل رويدا رويدا، اتذكر أنه كان هناك إحدى المرات جاء فيها لاعب تنس إسرائيلي للزيارة، وكان هناك قصة كاملة مع تأشيرة الدخول، لقد أدركنا أن عدم وجود علاقات هو أمر غير صحي، قبل عام أو اثنين فهمنا أنه يمكن عدم الاتفاق في القضايا السياسية، لكن يمكن التعاون في مجالات أخرى.

وأشار قرقاش إلى أن التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات أو مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ليس شيئا رمزيا، لافتا إلى أن بلاده تريد التقدم في هذا الأمر بسرعة. وقال قرقاش: اعتقد أن الطواقم سوف تلتقي سريعا لمناقشة القضايا التي تهم الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، نحن لا نتحدث عن عملية بطيئة وتدريجية، فكرتنا هي المضي قدما، أنا لن أفاجئك إذا قلت أن القضية التي تهمنا للغاية هي الزراعة، الأمن الغذائي، والأمن السيبراني، السياحة، التكنولوجيا، وأنا على ثقة بأن الإسرائيليين لديهم قائمة مماثلة أيضا، نحن نمثل أكبر اقتصادين في المنطقة.

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