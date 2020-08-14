الشوط الأول.. الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف في مباراة تألق حارسي المرمى وثلاثية الفار

أنهى فريق الإنتاج الحربي، الشوط الأول ، متقدما على الأهلي بهدف نظيف ، فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مباريات الدوري المصري الممتاز ، علي استاد الأهلي الجديد.





بدأت المباراة حماسية بهجمة سريعة من فريق الإنتاج الحربي بعدما أضاع محمد رجب مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدي للكرة وتعود لكريم لالا الذي يسددها فى المرمي ولكن محمود متولي يخرجها من علي خط مرمي الأهلي.





وانحسرت المباراة فى وسط الملعب بين الفريقين حتي الدقيقة التاسعة بعدما نجح محمد مجدي قفشة فى دخول منطقة جزاء الإنتاج وتسديد كرة قوية ولكن بعيدة للغاية عن مرمي أحمد يحيى حارس مرمي الإنتاج.





وحاول لاعبو الأهلي اختراق دفاعات الإنتاج الحربي حتي أضاع علي معلول فرصة إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 14 بعدما انفرد بأحمد يحيي وسدد الكرة فى شباك الإنتاج من الخارج.





وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفار فى الدقيقة 15 واحتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي.





وأهدر علي معلول نجم الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك الإنتاج الحربي بعدما أضاع ركلة جزاء للأهلي بتسديدة قوية خارج المرمي ليضيع فرصة الهدف الأول لفريقه.





وقرر محمود عاشور اللجوء للفار مرة أخرى فى الدقيقة 19 بعدما ارتطمت الكرة فى يد جيرالدو داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن قرر عاشور عدم احتسابها وسط اعتراضات من لاعبي الإنتاج الحربي.





وأحرز أحمد عفيفى هدف فى الدقيقة 26 للإنتاج الحربي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود للفار ويحتسبه.





وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي علي لاعبي الإنتاج الحربي؛ من أجل تعويض تأخرهم وتعديل النتيجة، ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي.





وأنقذ أحمد يحيى حارس مرمي الإنتاج الحربي فريقه من هدفين محققين للأهلي فى دقيقتين بعد تصديه لتسديدة قوية من قفشة فى الدقيقة 40 وتسديدة قوية من اليو ديانج في الدقيقة 41 ليحافظ علي نظافة شباكه.





وأنقذ الشناوي حارس الأهلي فريقه من هدف الإنتاج الثاني بعد تصديه لركنية أحمد عفيفي الذي سددها مباغتة داخل المرمي ليخرجها الشناوي ببراعة فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.





وأعطي محمود عاشور حكم المباراة 4 دقائق بدل ضائع انحسر فيهم لعب الفريقين فى وسط الملعب بدون خطورة علي مرمي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتاج بهدف علي الأهلي.



