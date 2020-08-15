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رياضة

ننشر برنامج احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الأسمرات

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق فعاليات احتفالات وزارة الشباب والرياضة المصرية باليوم العالمي للشباب بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات اليوم السبت، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من أبرز الكيانات الشبابية واللجان الرياضية بالأندية وممثلي برلمان الطلائع، وتعقد بالتوازي مع التشغيل التجريبي للمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ٣٠ يونيو الماضي.

ويأتي حرص صبحي على عقد الاحتفالية في ضوء اهتمامه الشديد وإيمانه بالشباب وطاقاتهم وسعيه المستمر نحو إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وتعقد احتفالات اليوم العالمي للشباب من كل عام ويخصص لها موضوع، وموضوع هذا العام هو "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، ويُراد به إبراز السُبل التي تثري بها مشاركة الشباب على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، فضلًا عن استخلاص الدروس من كيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في السياسات التأسيسية وعملية صنع القرار.

وقد وقع الاختيار على المدينة الشبابية الرياضية بالاسمرات لاستضافة ذلك الحدث، إيمانًا منه بدور المدينة  التي تشكل بنفسها نموذجًا ناجحًا لعملية التنمية الشاملة خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية المعدة لبناء الشخصية المتكاملة لأبنائها.

والجدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تم إنشاؤها وتجهيزها بإمكانيات متطورة بجهود وزارة الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر لتمتلك أربعة ملاعب خماسية وملعب قانوني وثلاث حمامات سباحة من بينهم حمام أوليمبي إضافة إلى ملاعب كرة اليد والسلة والمنازلات والتنس وتنس الطاولة وغيرهم، وتستعد المدينة لاستقبال طلبات الانضمام والعضوية ابتداءً من اليوم بالتوازي مع فتح باب الانضمام للتعاقد مع الأكاديميات.

تبدأ الاحتفالية من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة ليجري صبحي وضيوفه جولة تفقدية للمكان ثم يلقي كلمته وتبدأ عروض أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الفقرات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس Covid19. 

كما وجهت الدعوة للجان الرياضية في كل من النادي الأهلي والزمالك وهليوبليس والشمس والزهور والتجمع هايتس والطيران ونادي ٦ أكتوبر وحدائق الأهرام والصيد والأوليمبي وسبورتينج واليخت وسموحة وممثلًا عن الكيانات الشبابية من المجلس الوطني للشباب ومجلس الشباب المصري ومؤسسة القادة وتحيا مصر وصوت طلاب مصر ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية وكوادر شبابية وقوة شباب مصر ومشروع وطن ومؤسسة شباب بتحب مصر وجمعية المحروسة وسكرتارية الشباب باتحاد العمال واتحاد شباب العمال وسفراء العمل التطوعي وجمعية إيزيك والاتحاد الوطني للقيادات الشبابية واتحاد طلاب تحيا مصر وائتلاف المؤتمر الوطني لشباب مصر واتحاد شباب الغربية والجبهة الدبلوماسية المصرية ومبادرة أعرف مدينتك.

وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
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