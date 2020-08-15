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رياضة

سيد عبد الحفيظ: التعادل مع الإنتاج الحربي جه في وقته عشان اللعيبة تفوق

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:03 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد سمير
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن البداية السيئة كانت سر التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالدوري المصري الممتاز لموسم.

وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي، أن النتيجة غير مرضية ولا بد من احترام المنافسين، خاصة أن بطولة الدوري ذات نفس طويل وتحتاج للفريق الأكثر هدوءا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن التعادل مع الإنتاج الحربي جاء في وقته لمنح المزيد من الاستفاقة للاعبي الفريق وسيكون دفعة قوية للاعبين من أجل العودة إلى الانتصارات فى المباريات المقبلة.
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